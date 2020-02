„Ich bringe meine eigene Fantasie ein“

In seiner Rolle: Artjom Gilz spielt den Polizisten Chris Lautner. Foto: © ZDF / Sofie Silbermann

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Abitur in Cloppenburg, „Work&Travel“ in Kanada und seit einigen Jahren als Schauspieler in Berlin: Artjom Gilz treibt seine Karriere weiter voran. Ab dem 26. Februar ist er in der neuen Serie „Dunkelstadt“ im ZDF, bei ZDFneo und in der Online-Mediathek zu sehen. Der 32-Jährige spielt den Polizisten Chris Lautner, der die Privatdetektivin Doro Decker unterstützt. Im MT-Interview spricht er über sein neues Projekt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.