Zurück zu den Helden des Alltags

Große Geste, gepaart mit Wortwitz: Wolfang Bosbach (67) braucht weder Manuskript noch Rednerpult. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Flugtaxis sind „bestimmt toll“, sagt Wolfgang Bosbach (67) ironisch. Aber: „In den Gegenden, wo ich unterwegs bin, sind die Leute froh, wenn der Bus kommt.“ Der ausgebuchte Saal des Hotels Taphorn jubelt, wenn der Ex-Abgeordnete an seine „Helden des Alltags“ heranrückt.



Das sind für Bosbach Millionen von Arbeitnehmern und Angestellten, die mit ihrer Beständigkeit die deutsche Gesellschaft tragen. Ihre Themen kämen in der Politikdebatte „nur in Spurenelementen“ vor, rügt der 67-Jährige vor rund 250 Gästen des CDU-Kohlessens. „Wir müssen uns wieder mit dem Alltag der Menschen, mit ihren Sorgen beschäftigen“, fordert er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

