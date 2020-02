Förderverein streckt weiter die Gelder vor

Hans Fahrenholz © Wevering

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über die aktuellen Entwicklungen innerhalb des BV Cloppenburg hat sich der Jugendförderverein in seiner Sitzung am Montag ausgetauscht. „Wir versuchen zurzeit, die Rückrunde des Jugendbereichs finanziell zu sichern. Entweder durch Eigenmittel oder Sponsoren“, erklärt Vorsitzender Hans Fahrenholz. Ursprünglich sei das aber nicht die Aufgabe gewesen. Für den BV Cloppenburg wünsche er sich ruhigere Zeiten. Auch wenn er zu Beginn der Amtszeit von Prof. Dr. Lucien Olivier einige sachliche Gespräche mit ihm geführt habe, gehe es so nicht weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

