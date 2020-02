Internet-Stars müssen glaubwürdig sein

Gratis unterwegs auf Youtube: Influencer nutzen das Video-Portal, um zu informieren, unterhalten oder für Produkte zu werben. Die Münsterländische Tageszeitung hat 622 Abonnenten auf Youtube und 180 Videos auf der Online-Plattform hochgeladen. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. In den Sozialen Medien folgen ihren Beiträgen Hunderttausende: Influencer informieren, werben und unterhalten. Der Vorwurf an ihre jugendlichen Fans: blinde Gefolgschaft. Im Gespräch mit der MT beweisen drei Mitglieder des Jugendparlaments das Gegenteil: Ihnen ist ein reflektierter Umgang mit den Internet-Stars wichtig. „Egal, ob ich auf Instagram oder Youtube bin“, sagt Hannes Deeken, „ich treffe dauernd auf Influencer.“ Ihre Bedeutung wachse kontinuierlich. Alina Siemer interessiert auf den Foto- und Videoplattformen nicht allein die Produktvermarktung, sondern der soziale Einsatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.