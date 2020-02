Diebesgut aus Cloppenburg taucht in Köln auf

Symbolfoto: dpa

Köln (dpa). Schokolade, Eierlikör und Kirschwasser: Ein Kölner Flohmarkthändler soll massenhaft Waren aus Diebstählen und Betrügereien verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten in einem am Montag am Landgericht Köln begonnenen Prozess gewerbsmäßige Hehlerei und Betrug vor. Ein Teil der Waren soll in Cloppenburg gestohlen worden sein.



Der 39-Jährige soll auf einem Kölner Flohmarkt unter anderem Schokolade, Spirituosen, lose Bonbons, Drogerieartikel, Marmelade, Käse, Rucksäcke, Klebefolie und Eistee aus illegalen Quellen angeboten haben. Laut Anklage soll er so zwischen Januar und Dezember 2017 rund 180.000 Euro erwirtschaftet haben.



Ein Teil der Ware stammt offenbar von einem Diebstahl im Oktober 2017: Damals sollen unbekannte Täter einen ganzen Sattelauflieger mit 28.000 Flaschen Spirituosen in Cloppenburg gestohlen haben.