Neuer Holzsteg lässt der Soeste Freiraum

Kurz vor der Eröffnung: Der neue Holzsteg sorgt für eine neue Wegführung im Bereich des Ambührener Sees. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg, Konkretere Formen nimmt die Verbindung des Radweges von der Stalfördener Straße hin zum Ambührener Weg an. Mit einer Walze wird zurzeit die Schottertragschicht vorbereitet. Ebenfalls in den letzten Zügen liegen die Arbeiten an der neuen, 170 Meter langen Steganlage. „Die Maßnahme wird – sofern die Wetterlage es zulässt – bis Ende März fertiggestellt“, erklärt Benita Meyer, Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.