500 Narren feiern in der Stadthalle

Umjubelter Auftritt der Golden Girls beim CCV Galaabend in der Stadthalle – Mit Spannung wird das Tanzprogramm der Damen erwartet, welches in jedem Jahr zu einem der Höhepunkte zählt. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Über 500 Gäste erlebten in der rappelvollen Stadthalle ein fast fünfstündiges karnevalistisches Festprogramm. Dabei erlebten die Besucher wieder ein zündendes Feuerwerk an Garde- und Musikdarbietungen, gemixt mit hörenswerten Büttenreden und einer Vielzahl hübscher Mädchen auf der Bühne.



Der vor Energie- und Esprit nur so sprühende Sitzungspräsident Daniel Reher manövrierte dabei den Cloppenburger Spaßdampfer auf dem Galaabend mit seemännischen Geschick durch die hochgehenden närrischen Wogen. Ziemlich ausgeschlafen präsentierte sich die Galionsfigur des CCV, Ritter Archibald alias Heinz-Dieter Grein. Mit bekannt spitzer Zunge trug er vor, was ihm im letzten Jahr so alles in Cloppenburg und in der Welt auf den Zeiger ging.