Professor stößt an Kompetenzgrenze

Cloppenburg. Im Konflikt zwischen Prof. Dr. Lucien Olivier und der Jugendabteilung des BV Cloppenburg ist keine Lösung in Sicht. Das MT-Interview mit dem BVC-Notvorstand schlägt noch immer hohe Wellen und ist Thema am Montag bei der Sitzung des Jugendfördervereins.



Die von Olivier im Streit angedrohten Kündigungen von ehrenamtlichen Jugendbetreuern (ohne Gehalt) könnten sich indes als haltlose Drohung entpuppen, weil der Vorstandschef damit seine Kompetenzen überschreiten würde. Denn: Nach Auskunft des zuständigen Amtsgerichts Oldenburg sind die Aufgaben des BVC-Notvorstandes beschränkt und zwar „ausdrücklich auf die Antragstellung für die Zulassung zu den einzelnen Ligen und die Einberufung einer Mitgliederversammlung zur ordnungsgemäßen Wahl eines Vereinsvorstandes.“



