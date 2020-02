Säge im Gehölzstreifen weckt Kritiker

Starker Schnitt: Am Kessener Weg sind die Gehölzstreifen kräftig ausgelichtet worden. Damit soll das Unterholz wieder buschiger und dichter werden, erklärte die Stadtverwaltung. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Nach dem Spaziergang durch die Siedlung „Alte Kämpe“ empörte sich der Cloppenburger: „Unglaublich“ sei dieser „Kahlschlag“ am Kessener Weg. Im Schutzstreifen zwischen Fahrbahn und Wohnhäusern würden Insekten nun weder Nahrung noch Unterschlupf mehr finden, so der Kritiker in einem Brief an die MT. Die Verwaltung reagierte auf die Vorwürfe: Der starke Rückschnitt sei fachlich in Ordnung und diene letztlich der Auffrischung der Gehölzstreifen, teilte die Verwaltung mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.