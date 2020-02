Datenklau: Ärzte sollen selbst vorsorgen

In Echtzeit abrufbar: Mit der elektronischen Patientenakte sollen die Wege zwischen Arzt, Apotheker und Krankenhaus kürzer werden. IT-ler und Ärzte äußern Bedenken: Das elektronische Gesundheitsnetz hat Sicherheitslücken. Foto: Thomas Vorwerk

Von Max Meyer



Cloppenburg. Alle Patientendaten für Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser auf einen Blick: Die schöne neue Welt der elektronischen Patiententenakte könnte Erkrankten nutzen, weil Doppeluntersuchungen und Wechselwirkungen zwischen verordneten Medikamenten ausgeschlossen werden könnten. Trotzdem weigern sich drei Ärzte aus Cloppenburg, sich ans neue Datennetzwerk der Mediziner anzuschließen. Der Grund: ernste Sicherheitsbedenken. Dafür nehmen sie Kürzungen ihres Honorars in Kauf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

