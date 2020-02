„Ich nehme HIV mit ins Grab“

Foto: dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Es sieht leider nicht so gut aus“: Diesen Satz wird Uwe K. (Name geändert) wohl nie wieder vergessen. Gesagt hat ihn seine Ärztin vor zehn Jahren, als sie ihm die HIV-Diagnose mitteilte. „Ich habe danach vom Gespräch nichts mehr wahrgenommen. Ich war im Tunnel“, erinnert sich der Cloppenburger. Zehn Jahre ist der Moment nun her, Uwe geht offen mit seiner Erkrankung um. Außerdem schreibt er an seinem eigenen Blog (https://lobosworlds.wordpress.com). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.