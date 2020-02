Wie Sherlock Holmes im weißen Kittel

Tagsüber Patienten, abends Publikum: Mit spannenden Fällen aus ihrer Praxis unterhielten Chefärzte des St.-Josefs-Hospitals die Gäste in der Stadthalle. Von links: Privat-Dozent Dr. Jörg Bäsecke, Dr. Andreas Pfeiffer, Dr. Wojciech Klonek, der ärztliche Direktor Prof. Joachim Schrader, Dr. Nicole Bogun und Geschäftsführer Lutz Birkemeyer. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Welcher Spürsinn in der Diagnose nötig ist, schilderten Chefärzte der Klinik im Medizin-Forum am Montagabend in der Stadthalle den rund 120 Zuhörern. Eine Erkenntnis des Abends: Ohne Teamwork zwischen den Fachdisziplinen können nicht alle Aspekte einer Krankheit erkannt und behandelt werden – ein Argument für die seit Jahren geforderte Neurologie in Cloppenburg.