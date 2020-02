Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Montagabend eine Tankstelle im Cloppenburger Stadtgebiet überfallen. Der Räuber konnte auf einem Fahrrad mit dem erbeuteten Bargeld fliehen.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der maskierte Mann um 22.14 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Soestenstraße. Er zückte eine Schusswaffe und bedrohte damit die 18-jährige Angestellte der Tankstelle. Er forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem ihm die 18-Jährige das Geld ausgehändigte hatte, stürmte der Mann aus dem Geschäft und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung obere Lange Straße.



Die Kassiererin informierte die Polizei, die wiederum sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Doch von dem Täter fehlte jede Spur. Die 18-Jährige, die durch den Überfall einen Schock erlitt, konnte zu dem Täter ein paar Angaben machen. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und trug am Montagabend dunkle Kleidung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenfahrrad mit Lenkergriff/Hörnern. Der Mann trug außerdem einen blauen Stoffbeutel bei sich.



Ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, kann die Polizei derzeit nicht einschätzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese können bei der Polizei unter 04471/18600 mitgeteilt werden.