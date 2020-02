Auf Suche nach Glaube im „wahren Leben“

Wie „Memory“: Antworten auf die Frage, wie passen Evangelium und Alltag zusammen, suchen Kirchen und das Museum mti einer „Sinnasuch-Aktiuon“ im Alltag. Foto: Patrick Kleibold

Cloppenburg (mt). Unter dem Titel „Memory – ein Jahr der Erinnerung“ suchen die Kirchengemeinde St. Andreas, das Offizialat Vechta, die evangelische Kirche und das Museumsdorf Cloppenburg nach der Glaubenssuche und der Umsetzung im Alltag.



Dahinter steckt die Erkenntnis, dass sich im katholisch geprägten Cloppenburg die Selbstverständlichkeit des Glaubens immer mehr verflüchtigt, heißt es in der Einladung der Partner. Geplant sind Fahrradprozessionen und Pilgergänge, Kamingespräche, Backabende oder auch eine Bibelnacht in der Gemeinde. Unterstützt wird die Reihe vom Bonifatiuswerk. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.02.2020 | Speed-Dating über Barrieren im Kopf