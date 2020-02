Speed-Dating über Barrieren im Kopf

Vor dem Denkmal mit einer Idee: (von links im Bild) Beate Ostermann , Ilona Röpke-Jansen, Iris Hones, Irene Backhaus-Petrina, Elisabeth Schlömer. Foto: Mehrgenerationenhaus

Cloppenburg (mt). Barrieren im Kopf gegenüber Menschen mit Behinderungen sollen bei der Veranstaltung „Handicap – ausgegrenzt oder wertgeschätzt“ abgebaut und überwunden werden. Dazu laden Beate Ostermann, Ilona Röpke-Jansen, Iris Hones, Irene Backhaus-Petrina und Elisabeth Schlömer am Donnerstag, 13. Februar, von 18 bis 20 Uhr in das Mehrgenerationenhaus an der Löninger Str. 16 in Cloppenburg ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.