Jörg Jará erweckt seine Puppen zum Leben

Bauchredner überzeugt mit seinem Programm das Publikum in der Stadthalle

Auch Puppen können Stimmung machen: Bauchredner Jörg Jará bewies das mit seinem Programm „Puppen-Therapie“.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Herzlich willkommen zur Gruppentherapie. Als Transaktionsanalytiker möchte ich ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen“, begrüßte Bauchredner Jörg Jará seine Gäste in der Cloppenburger Stadthalle. Er fühlte den rund 300 Besuchern gleich auf den Zahn. „Ich sehe schon, sie haben ihre Problem gleich mitgebracht. Sitzt neben ihnen“, tönte der Bauchredner. Das Publikum lachte amüsiert und fühlte sich gleich sichtlich wohl. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.02.2020 | Kleine Detektive erkunden das Gymnasium