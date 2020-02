Kleine Detektive erkunden das Gymnasium

Tag der offenen Tür für Viertklässler bei der Liebfrauenschule

Experimente: Die kleinen und großen Besucher staunten bei den Versuchen im naturwissenschaftlichen Bereich.Fotos: Markus Stindt

Cloppenburg (mt). Mit detektivischem Eifer und Spürsinn haben zahlreiche Viertklässler, die in Zukunft das Gymnasium besuchen möchten, die Liebfrauenschule in Cloppenburg erkundet. Für den Tag der offenen Tür war ein Entdeckerspiel entwickelt worden, das bei den jungen Gästen sehr gut ankam. Zahlreiche Eltern informierten sich mit ihren Kindern über das Schulprogramm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

