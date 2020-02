TVC: Volleyballpartie wegen Sturm abgesagt

Abgesagt: Die Parte der TVC-Volleyballerinnen fällt aus. Foto: Langosch

Cloppenburg (her). Das Spiel der Drittligafrauen des TV Cloppenburg am Sonntag gegen BW Aasee aus Münster fällt aus. Grund ist die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor dem Sturm "Sabine". Eine sichere Abreise der Gäste nach dem Spiel könne bei dem Wetter nicht gewährleistet werden.



Die Wetter-Experten erwarten für den Landkreis Cloppenburg zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 4 Uhr, Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 km/h. "Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien", heißt es vom Wetterdienst.