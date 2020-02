Klimakrise: Wir sind nicht besser als China

Deutsche hinterlassen größeren „ökologischen Fußabdruck“ als Asiaten

Laut gegen die Klimakrise: Die Aufmerksamkeit von „Fridays for Future“ hält Beeken für richtig. Über die Umsetzugn der Klimaziele dauert der Streit an – obwohl es eilt. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der ausgestreckte Zeigefinger auf die angeblich viel größeren Umweltsünden in anderen Ländern kann die deutsche Klima-Debatte nicht entlasten. Denn beim Ausstoß von existenzbedrohenden Treibhausgasen wie Kohlendioxid liegen Deutsche deutlich vor den Chinesen und den ölreichen Nah-Ost-Staaten. Das hat der Chemiedidaktiker Prof. Marco Beeken aus Cloppenburg bei einer Klima-Debatte im Bildungswerk unterstrichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.