Fotografen erzählen Geschichten

Ausstellung „World Press Photo“ 2020 im Kulturbahnhof Cloppenburg vorgestellt

Verantwortlich für die Ausrichtung: (von links) Jan Kreienborg, Frank Uhlhorn, Marcella Fassio, Claus Spitzer-Ewersmann und Johann Wimberg.Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Mit der Ausstellung wollen wir auch zeigen, wie lebendig die Kulturszene im Oldenburger Münsterland ist“, begrüßte Landrat Johann Wimberg die Gäste bei der „Preview World Press Photo“ im Kulturbahnhof. Zusammengetragen wurden die Pressefotos von Claus Spitzer-Ewersmann, „ohne den die Ausstellung nie in unsere Region gekommen wäre“, wie OLB-Vorstandsmitglied Frank Uhlhorn erklärte. Die Ausstellung ist vom 15. Februar bis 8. März im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg zu sehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

