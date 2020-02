„Wir sind am Ende immer die Deppen“

Stationär und ambulant: Im Nachhinein werden zahlreiche Abrechnungen in Frage gestellt. Foto: Georg Wendt/dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Das ist der schiere Wahnsinn“, sagt Lutz Birkemeyer. Der Krankenhaus-Geschäftsführer verschafft sich Luft, er ärgert sich über das Finanzierungssystem und die Praktiken des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Nach seinen Angaben werde zurzeit mindestens jeder vierte stationäre Abrechnungsfall einer Überprüfung unterzogen. Bis zu 20 Anfragen gehen täglich im St.-Josefs-Hospital ein.



„Dabei stecken die Ärzte immer mehr in einem Dilemma fest", sagt Birkemeyer. Sie müssen kurzfristig entscheiden, was das Beste für den Patienten ist. Und dass immer mit dem finanziellen Druck der Kassen im Hintergrund.