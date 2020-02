BGH bestätigt Urteil gegen Drogenbande

Foto: Nikolay Kazakov/Bundesgerichtshof

Cloppenburg (ma). Rechtskräftig geworden ist das Urteil gegen die fünf Mitglieder einer international agierenden Drogenbande, die im Oktober des Jahres 2018 127 Kilogramm Marihuana von Spanien aus nach Cloppenburg geschmuggelt hatte. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Das bestätigte am Donnerstag Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Oldenburger Landgerichtes.



Wie berichtet, hatte die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes im Sommer vorigen Jahres den 38 Jahre alten Chef der Bande aus Albanien zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Den stellvertretenden Chef hatte das Gericht für vier Jahre hinter Gitter geschickt. Die übrigen drei Angeklagten aus Bremen und Spanien kamen noch mit Bewährungsstrafen davon. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.