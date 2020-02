Raubüberfall: Cloppenburger muss in Haft

Symbolfoto: dpa

Visbek/Cloppenburg (ma). Wegen besonders schweren Raubes hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch einen 27-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an. Der 27-Jährige, der in U-Haft sitzt, hatte am 1. September eine Tankstelle in Visbek überfallen. Er benötigte dringend Geld für Drogen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

