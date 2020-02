Cloppenburg ist nicht von Schließung betroffen

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Aufkommenden Gerüchten zu rund 100 möglichen Filialschließungen ist der Modekonzern „C&A“ auf Anfrage der MT entgegengetreten. „Die kursierenden Zahlen sind reine Spekulation und entsprechen in keinster Weise den gegenwärtigen Planungen“, erklärte Sprecherin Martina Schenk.



Die Filiale in Cloppenburg ist von den Schließungen nicht betroffen. Schenk bestätigte hingegen 13 Schließungen, unter anderem ist das Geschäft in Emden ab Juli 2020 betroffen: „Wir sind bemüht, den betroffenen Mitarbeitern Alternativen anzubieten. Dazu gehört auch die Möglichkeit, in umliegenden Filialen zu arbeiten. Das Unternehmen betreibt derzeit circa 450 Standorte in Deutschland.

