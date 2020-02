Druck wächst: Depression ist Alltag geworden

Hereinspaziert: Erziehungswissenschaftlerin Darja Miller (links) und die Leiterin der Kontaktstelle, Rita Otten, öffnen die Tür zum neuen Quartier in der Stadttor-Passage 11. Drinnen ist mehr Raum als bisher für Gespräche, Treffen und die Antragsordner. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wie ständige Erreichbarkeit und enge Vernetzung das Leben einengen, hat Rita Otten in der eigenen Familie beobachtet. Der junge Mann aus ihrer Verwandtschaft zählte abends 190 Whatsapp-Nachrichten auf seinem Smartphone – an einem einzigen Tag eingegangen. „Diesen Wust durchzuarbeiten und vielleicht zu beantworten, dauert mindestens zwei Stunden“, schätzt die Leiterin der Kontaktstelle für Selbsthilfe in Cloppenburg – Zeit, die für echte Gespräche und Begegnungen verlorengeht.



Otten (63), die mit einem kleinen Team über 110 Selbsthilfegruppen kreisweit unterstützt, beschränkt das Problem nicht auf Jugendliche. In ihrem neuen Büro in der Passage Altes Stadttor 11 gehen regelmäßig E-Mails ein.