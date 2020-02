Geldstrafe: 73-Jähriger entblößt sich vor Kindern

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen exhibitionistischer Handlungen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 73-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Das Jugendgericht war für den Fall zuständig, weil die Opfer Kinder sind. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der Angeklagte vor drei elfjährigen Mädchen die Hosen herunter gelassen.



Das Haus des Angeklagten befindet sich in der Nähe eines Spiel- und Sportplatzes. Der Angeklagte stand den Feststellungen zufolge am Tattag an seinem großen Wohnzimmerfenster. Dort soll er sich dann sichtbar für die Mädchen entblößt haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.02.2020 | Pilz wuchert an Trauerbuche vor der Kirche