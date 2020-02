Pilz wuchert an Trauerbuche vor der Kirche

Stärker als die Grabkreuze: Die Trauerbuche vor dem Eingang zur evangelischen Kirche prägt das Bild der Ritterstraße. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Kriege und Krisenzeiten hat die alte Buche an der Ritterstraße überstanden, jetzt ist der ausladende Baum vor der Kirche krank: Ein Pilz hat den Stamm dort befallen, wo vor Jahren zwei mächtige Hauptäste plötzlich abbrachen.



Um welchen Schädling es sich handelt, ist noch offen. Das Wurzelgeflecht dringe jedoch in den Stamm ein und verursache damit Fäulnis, erklärte der Diplom-Gärtner Antonius Bösterling auf Nachfrage. Daher bringe es jetzt nichts, den sichtbaren Fruchtkörper zu entfernen, so der Cloppenburger.