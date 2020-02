Kapitän führte Buch über Bombenangriffe

Tägliche Logbucheinträge: Wie Anton Schewe die Tage auf dem „Kriegstransporter 23“ erlebte, schrieb der gebürtige Cloppenburger täglich nieder. Sein Logbuch wurde jetzt auf dem Dachboden eines Hauses in Cloppenburg entdeckt. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Flensburg/Cloppenburg. Als die See wieder ruhig war und der Krieg fern, ging Brigitta Hansen in den Ferien mit ihrem Vater Anton Schewe auf große Fahrt. Die gebürtige Cloppenburgerin durfte als junges Mädchen mit an Bord. „Als ich 16 war, haben wir in Amsterdam und Antwerpen angelegt, wo ich Autofahren lernte“, erzählt die heutige Flensburgerin. Der Vater, der beim Norddeutschen Lloyd als Kapitän anheuerte, hatte zuvor raue Zeiten erlebt. Sein Logbuch tauchte jetzt auf einem Dachboden an der Bahnhofstraße wieder auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

03.02.2020 | Carré: Miete fließt trotz Leerstand weiter