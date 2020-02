Carré: Miete fließt trotz Leerstand weiter

Neue Bewegung möglich: Inhaber der kleinen Ladenlokale zahlen weiter Miete und denken deshalb über neue Konzepte nach. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Leerstände in den kleinen Ladenlokalen bestimmen das Bild im Carré Cloppenburg. Wie berichtet, sind einige Inhaber bereits nach kurzer Zeit wieder ausgezogen. Die MT hat mit einigen Mietern gesprochen, viele von ihnen haben einen Fünfjahresvertrag und zahlen somit noch bis Ende 2022. Nach MT-Informationen könnte es aber demnächst Bewegung im Gebäude an der Soestenstraße geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

