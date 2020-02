Aus Herzensthema wird ihr schwerstes Buch

Erleichtert über ihr fertiges Buch: Margarete Bertschik (68) mit der Neuerscheinung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wenn Magarate Bertischik (68) ihre Handlungsstränge sortiert hat und der Plot sitzt, vergisst die Autorin mitunter die Zeit und schreibt ein ganzes Kapitel fast in einem Zug. Bei ihrem sechsten Buch in nur fünf Jahren stockte die Cloppenburgerin häufiger. Denn ihre Neuerscheinung „Ich bin nicht Eva“ ist ihr inhaltlich schwerstes Buch.



In einen Psychothriller mit einer spannenden Kriminalgeschichte hat die ehemalige Gymnasiallehrerin, die vor fünf Jahren in Pension ging, eine traumatische Familiengeschichte um verdeckten Missbrauch verwoben, der jahrzehntelang fortwirkt, bis sich das Drama der Kinder entlädt, als sie längst erwachsen sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.