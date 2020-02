Verkehrskontrolle endet mit Verhaftung

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Liste der Vergehen ist bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Cloppenburg immer länger geworden. Die Polizei hat gegen einen 39-Jährigen aus Cloppenburg gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Und: Für den 32-jährigen Beifahrer war es der letzte Abend in Freiheit.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stoppten die Beamten das Auto kurz nach Mitternacht in der Blumenstraße. Der Fahrer machte dabei den Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Es wurde ein Test am Alkomaten durchgeführt. Ergebnis: 1,84 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Normalerweise hätten die Polizisten nun bereits an Ort und Stelle den Führerschein einkassiert. Das ging aber nicht. Denn der 39-Jährige besitzt gar keinen. Schließlich fanden die Beamten auch noch heraus, dass es für den Wagen weder eine Zulassung noch Versicherung gibt.



In den Fokus der Beamten rückte während der Verkehrskontrolle schließlich auch noch der 32-jährige Beifahrer. Er gab Personalien an, die offenkundig nicht der Wahrheit entsprachen. Als schließlich die tatsächliche Identität ermittelt werden konnte, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.