Cloppenburg: Holzstapel setzt Haus in Brand

Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Niemand war zu Hause, als das Feuer an der Memelstraße in Cloppenburg am Freitag plötzlich ausbrach: Von einem Holzschuppen sprangen die Flammen am frühen Nachmittag auf das Dach eines Wohnhauses in der engen Siedlung über. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Kräften und mehr als einem halben Dutzend Fahrzeuge aus. Während der von Drehleiter aus Helfer das Feuer von oben bekämpften und die Dachziegel wegrissen, drangen Feuerwehrleute mit Atemschutz in die Oberwohnung ein, um nach Brandherden zu suchen. Die Schadenshöhe stand am Freitag noch nicht fest, die Ursache ebenso.

