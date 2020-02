„Ich zahle gut für Bilder und Unterwäsche“

Zahlreiche Nachrichten: Die ersten „Interessenten“ melden sich nach wenigen Minuten, nur zwei ernsthafte Anfragen sind dabei. Foto: Bosse

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Was als einfache Suche nach einem Babysitter- oder Nachhilfe-Job beginnt, endet in mehreren sexuellen Angeboten. Während viele Nutzer auf Online-Flohmärkten nach Schnäppchen stöbern oder Jobangebote suchen, gibt es Schattenseiten. Die MT hat den Selbstversuch gemacht. Mit einem Fake-Profil von Nicole O. wird folgende Anzeige geschaltet: „Ich bin auf der Suche nach einem Nebenjob und habe dabei an Nachhilfe für Schüler oder Babysitting gedacht. "



Nur zehn Minuten nach der Veröffentlichung gehen die ersten fragwürdigen Nachrichten ein. Ein User würde gerne von der 19-Jährigen gezwungen werden, ihre Schuhe mit seiner Zunge säubern zu müssen. Er bietet 15 Euro pro Paar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.