Beirat berät in Sachen Bildung

Neues Gremium: Der Bildungsbeirat hat seine Arbeit aufgenommen und sich erstmals getroffen. Er besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von sämtlichen an Bildung beteiligten Stellen im Landkreis Cloppenburg. Foto: Sascha Rühl/ Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg (mt). Individuelle Berufsorientierung, bessere Gestaltung von Übergängen, hochqualitative frühkindliche Bildung und Förderung von barrierefreien Bildungszugängen als Grundlage zur Chancengleichheit: Diesen Themen will sich der neue Bildungsbeirat des Landkreises Cloppenburg widmen. Das Gremium besteht aus Vertretern sämtlicher an Bildung beteiligter Organisationen. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingerichteten Bildungsbüro des Landkreises und einer Steuerungsgruppe sollen ausgearbeitete Verbesserungsvorschläge auch konkret umgesetzt werden. Das Bildungsbüro des Landkreises Cloppenburg hat im Herbst seine Arbeit aufgenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februarentweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

31.01.2020 | Hohe Nachfrage: Stadt plant 100 neue Bauplätze