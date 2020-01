Hohe Nachfrage: Stadt plant 100 neue Bauplätze

Björn Drebbermüller (© Hermes)

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Rund 100 neue Bauplätze könnten im Süden Cloppenburgs künftig entstehen. „Der Bedarf besteht, in Cloppenburg wird gesucht“, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Energieausschusses. Auf 13 Bauplätze in Vahren hatten sich laut Wiese 380 Bewerber gemeldet. Das neue Gebiet umfasst einen 10,9 Hektar großen Bereich westlich der Straße „Kessener Weg“ und östlich der Ziegelhofstraße. Nördlich grenzt das Plangebiet unmittelbar an die vorhandene Wohnsiedlung „Freesienstraße“ und im Süden an die Straße „Herzog-Erich-Ring“ an. Fachbereichsleiter Björn Drebbermüller stellte dazu zwei verschiedene Varianten vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.