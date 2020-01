Komische Nacht geht in die nächste Runde

Kevin Ray (© Carolin Lauer)

Cloppenburg (mt). In die nächste Runde geht die „Komische Nacht“ in Cloppenburg. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 23. April, ab 19.30 Uhr. Als Veranstaltungsorte mit dabei sind Bernay‘s, Dorfkrug im Museumsdorf, Fleming, Grand Verace, Hotel Taphorn und Kulturbahnhof. Das Live-Comedy-Format tourt regelmäßig durch Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt. Die Gäste erleben bei dieser Show einen ausgelassenen Abend mit Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.