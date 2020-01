Kita-Plätze sind den Firmen offenbar egal

Kinderspiel mit offener Frage: Ob künftig längere oder flexiblere Angebote in den Kitas nötig sind, kann die Stadt zurzeit nur schätzen, da sich die geplante Eltern-Befragung auf 2021 verzögert. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine „passgenaue“ Kinderbetreuung für Beschäftigte im Schichtdienst stößt in Cloppenburger Unternehmen auf verschwindend geringes Interesse. Nur acht von 40 angeschriebenen Betrieben haben auf eine Umfrage der Stadt überhaupt reagiert, lediglich drei Unternehmen sehen einen Bedarf für ihr Mitarbeiter.



Enttäuscht reagierten vor allem Frauen im Sozialausschuss des Stadtrates. „Wir können politisch nicht reagieren, wenn Eltern oder Betriebe nicht antworten“, beklagte Jutta Klaus (Unabhängige) in der Sitzung am Dienstagabend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

