Abfall in Schmuck und Deko verwandelt

Fäden ziehen, Farben mischen: Aus Resten, die sich in jedem Haushalt finden, basteln diese Mädchen neue Deko fürs eigene Zimmer oder zum Verschenken. Sogar aus Verpackungsmüll lassen sich nützliche und schöne Geschenke machen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die „Maoam“-Tüte verwandelt sich, frisch laminiert, unter der Nähmaschine in ein stylisches Täschchen mit Reißverschluss. Das ausgediente Skateboard hängt demnächst, handbemalt mit einem Cartoon-Motiv, im Zimmer eine Gymnasiastin als Wandbild. Die Aufwertung von Wohlstandsmüll zu Gebrauchsgegenständen, „Upcycling“ genannt, ist eine von 63 Ideen, die Schüler und Lehrer des Clemens-August-Gymnasiums noch bis Donnerstag in Projekte ummünzen. In acht Gruppen haben Schüler/innen selbst die Leitung übernommen. Die Projektwoche geht über die übliche „Kopfarbeit“ im Unterricht hinaus. Auch Handwerksberufe stehen zur Auswahl. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.