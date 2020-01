18-Jährige muss E-Scooter notfalls verkaufen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). E-Scooter müssen für den Straßenverkehr zugelassen und auch versichert sein. Das musste eine 18-Jährige aus Cloppenburg erfahren. Sie war mindestens zweimal ohne Versicherungsschutz mit ihrem E-Scooter auf der Straße unterwegs. Am Dienstag musste sie sich deswegen vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes verantworten. Der Vorwurf: Fahren ohne Versicherungsschutz.



Am Schluss wurde das Verfahren dann zwar eingestellt - allerdings mit der Auflage, dass die Angeklagte ihren Roller entweder verkauft oder versichert. Darüber hat die 18-Jährige dem Gericht einen Nachweis zu liefern. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.01.2020 | 39 Stolpersteine mahnen in Cloppenburg