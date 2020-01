39 Stolpersteine mahnen in Cloppenburg

Sorgte für Musik: Die Gruppe „Viertakter“ mit (von links) Josef Schürmann, Herbert Macke, Petra Ellmann-Sieverding und Katharina Abeln begleitete die Holocaust-Gedenkfeier. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Aus Anlass des Holocaust-Gedenktages hat die Gesellschaft für Christliche-Jüdische Zusammenarbeit im Oldenburger Münsterland zu einer Gedenkfeier in die St.-Josef-Kirche eingeladen. Zwei Filme erinnerten dabei an die Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, ermordet, vertrieben oder in den Tod getrieben wurden.



Der Film „Stolperstein – Stein des Anstoßes“ dokumentiert die Arbeit des Konzeptkünstlers Gunter Demnig, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ausgelöschten Biografien dieser Menschen wieder zurück in den Alltag zu bringen. In Cloppenburg sind es 39 Stolpersteine, die an neun jüdische Familien erinnern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

