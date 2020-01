Schüler helfen Schülern mit Sponsorenlauf

Jugendliche unterstützen MT-Aktion

Entlang der Soeste: Am Dienstagmorgen haben sich die 166 Jugendlichen und ihre Lehrer auf den Weg zur Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre gemacht. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Nachhaltige Präventionstage für den guten Zweck: Siebtklässler der Johann-Comenius-Oberschule haben sich gestern Morgen zu Fuß auf den Weg zur Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre gemacht. Sie legten dabei 16 Kilometer zurück. In diesem Jahr geht der Erlös an die MT-Weihnachtsaktion für eine Schule in Tansania.