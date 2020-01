Jugendliche flüchten von Brandort

Mülltonne und Staubsauger in Flammen

In Sternbusch: Die brennende Mülltone lag am 23. Dezember inmitten einer Baumgruppe.Foto: FFW / Lichtfuß

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. In Brand geraten sind mehrere Mülltonnen im Cloppenburger Stadtgebiet, die Vorfälle häufen sich seit Ende Dezember 2019. Am Wochenende meldete die Polizei ein Feuer auf dem Schulgelände der BBS am Cappelner Damm. Zwei Jugendliche sollen einen Staubsauger angezündet haben, zunächst war man von einer Mülltonne ausgegangen. Anschließend sprachen die Beamten von einer „Fahndung mit starken Polizeikräften“, mehrere Personen seien kontrolliert worden. Wie Sprecherin Uta-Masami Bley gestern auf Anfrage der MT erklärte, gehen die Beamten in diesem Fall von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.



„Beide Personen sollen rund 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei. Einer der Jugendlichen habe eine dunkle Jacke getragen. Auch der andere Jugendliche trug eine dunkle Jacke, die im Brustbereich helle Applikationen hatte.

