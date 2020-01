Schüler polieren Image der Bauern auf

Angehende Betriebswirte der BBS am Museumsdorf drehen Werbefilm

Film ab: Für den Kinospot arbeiten die Schüler mit einem professionellen Kamera-Team zusammen. Foto: M. Seelhorst

Cloppenburg (mt). Einen Kinospot drehen zurzeit die Schülerinnen und Schüler der Zweijährigen Fachschule Agrarwirtschaft der BBS am Museumsdorf. Mit ihrem Spot reagieren die angehenden Betriebswirte auf die aus ihrer Sicht oft realitätsferne Betrachtung der Landwirtschaft von Konsumenten. Ihre Botschaft ist klar formuliert: Landwirtschaft ist jung, modern und nachhaltig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

