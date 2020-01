Auf Tuchfühlung mit Exoten und Haustieren

Heimtiermesse in der Cloppenburger Münsterlandhalle zieht zahlreiche kleine und große Besucher an

Beliebt bei den Kindern: Die Tiere aus dem Streichelzoo des Tierparks Thüle. Fotos: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Die Autokennzeichen auf dem Parkplatz vor der Münsterlandhalle machten die Anziehungskraft der achten Heimtiermesse deutlich. Aus der näheren und weiteren Umgebung reisten die Tierfreunde an, um sich zu informieren oder einfach nur mit den Familien einen vergnüglichen und dabei informativen Tag zu verbringen. Ungefähr 6000 Interessierte zählte Alfons Lücking (Stadthallen GmbH) gegen Ende der Veranstaltung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.