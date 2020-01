Heinrich Wernsing lehnt Werksverträge ab

Gut gelaunt: Heinrich Wernsing (links) im Gespräch mit Martin Kessens. Foto: Theresia Ostrowski

Cloppenburg (kes). „Mit mir wird es keine Werksverträge geben“. Deutlich hat sich der Seniorchef der Wernsing Feinkost GmbH, Heinrich Wernsing, bei einem Gespräch im Haus der Senioren (HdS) zur Diskussion um prekäre Arbeitsverhältnisse geäußert. Unter dem Motto „Wie wir wurden, wer wir sind“ stand der Konzerngründer Rede und Antwort. „Unsere Mitarbeitenden müssen von ihrem Lohn leben und auch später eine entsprechende Rente beziehen können“, sagte Wernsing unter dem Applaus der Zuhörer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.01.2020 | THW unterstützt Hilfseinsatz in Bosnien