THW unterstützt Hilfseinsatz in Bosnien

Rudi Czech vom Cloppenburger Ortsverband sorgt für Strom in Flüchtlingscamps in der Nähe von Sarajevo

Im Einsatz: Rudi Czech vom Cloppenburger Ortsverband war zwei Wochen lang vor Ort.Foto: © Czech

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Langes Anstoßen auf das neue Jahr war für Rudi Czech nicht angesagt, noch in der Nacht zu Neujahr macht er sich auf den Weg nach Bosnien. „Um 4 Uhr sind wir direkt los“, erzählt der Fachbeauftragte vom Technischen Hilfswerk in Cloppenburg (THW). Der Cloppenburger war einer 16 THW-Helfern aus ganz Deutschland, die beim Aufbau von Flüchtlingsunterkünften in Blazuj in der Nähe von Sarajewo unterstützen. Der Einsatz folgt auf eine Initiative der Bundesregierung und auf Bitten der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.





