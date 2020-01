Cloppenburg: Radfahrer leicht verletzt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Leicht verletzt worden ist ein 63-jähriger Cloppenburger bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14:15 Uhr in Cloppenburg. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Fahrrad auf dem Niedrigen Weg in Richtung Innenstadt unterwegs.



An der Kreuzung zur Eisenbahnstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 53-jährigen Cloppenburgers, der den Radfahrer übersah. Der 63-Jährige kam zu Fall. Sein Fahrradhelm mit Airbag-Funktion verhinderte Schlimmeres. Der Schaden an Pkw und Fahrrad wird auf rund 650 Euro geschätzt.



Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Helme wichtig sind. Ebenfalls raten die Beamten zu heller Kleidung bei Radfahrern. In den vergangenen Wochen hat die Polizei den Fokus auf den Fahrradverkehr gelegt und im gesamten Stadtgebiet in den Morgen- und Abendstunden Kontrollen durchgeführt.



Ergebnis: Viele Fahrradfahrer fahren ohne Licht und teils auf der falschen Seite auf Fußwegen und Radwegen. Die Polizei wird ihre Kontrollen auch in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen.