Carré: Leerstände bestimmen das Bild

Mieter in den kleinen Ladenlokalen sind weitestgehend ausgezogen

Wenige Mieter: Viele Ladenlokale im Carré Cloppenburg stehen zurzeit leer, nur Kaufland sowie zwei gastronomische Betriebe sind im Moment da.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mehrere Leerstände bestimmen das Bild im Carré Cloppenburg an der Soestenstraße. Neben dem Kaufland-Markt sind dort nur noch ein asiatisches Restaurant sowie „Bistroland“ vertreten. Zahlreiche Anbieter sind im Laufe der Zeit aus den kleinen Shops ausgezogen. „Die Situation der nicht betriebenen Ladenlokale ist aktuell nicht zufriedenstellend“, teilte die Stadtverwaltung gestern auf MT-Anfrage mit. Man sei bemüht, gemeinsam mit dem Eigentümer Mietinteressenten zu finden, die Synergieeffekte erzeugen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

