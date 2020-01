Besucher können sich beteiligen

Museumsdorf plant Ausstellung „Was geht?! Von Feiern und Festen im Nordwesten“

Wie wird gefeiert: Dr. Eike Lossin sucht Gegenstände und Fotos, die Menschen mit Feiern und Festen im Nordwesten verbinden.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Wir betreten mit der Ausstellung ein neues Feld“, sagt Dr. Eike Lossin vom Museumsdorf. Unter dem Motto „Was geht?! Von Feiern und Festen im Nordwesten“ bittet er die Bevölkerung um Unterstützung bei der Ausstattung und Konzeption. Interessierte sind aufgefordert, ihre Fotos und Erinnerungen mit dem Museumsdorf zu teilen. Als Abzug oder aber auch digital. „Wir freuen uns auch über Gegenstände, die wir für die Ausstellung ausleihen dürfen“, sagt der Leiter Sammlung und Dokumentation. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

