80.000 Euro veruntreut: Ex-Mitarbeiter verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Untreue hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstasg einen ehemaligen Mitarbeiter einer Cloppenburger Landmaschinen-Firma zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der 50-jährige Angeklagte hat nach Überzeugung des Gerichtes Firmengelder in Höhe von 80.000 Euro veruntreut und sich das Geld aufs eigene Konto überwiesen. Nach Aufdeckung der Taten ist der Mann sofort entlassen worden. Die Taten wurden als dilettantisch eingestuft – sie mussten früher oder später auffallen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

